﻿استون فيلا يقيل مدربه دي ماتيو بعد بداية سيئة

لندن – رويترز: كلفت البداية المخيبة للآمال لأستون فيلا في مشواره خارج الدوري الانكليزي الممتاز، المدرب روبرتو دي ماتيو منصبه بعدما أعلن النادي انفصاله عن الايطالي.

واستمر دي ماتيو، الفائز بدوري أبطال اوروبا مع تشلسي في 2012، في المنصب لمدة 124 يوما فقط. وقال النادي: «انفصل أستون فيلا عن المدرب روبرتو دي ماتيو. وقرر التحرك عقب النتائج المحبطة والتي تركت الفريق في المركز الـ19 في الدرجة الأولى». وتولى دي ماتيو المسؤولية في يونيو/ حزيران بعد هبوط الفريق من الدوري الممتاز الموسم الماضي لكنه فاز مرة واحدة في 11 مباراة بالدرجة الأولى ليصبح متقدما بنقطتين فقط على منطقة الهبوط، كما خسر في الدور الأول لكأس المحترفين أمام لوتن من الدرجة الثالثة. ويلعب بطل انكلترا سبع مرات في الدرجة الأولى لأول مرة منذ ترقيه للدرجة الممتازة عام 1988. وقال النادي إن مساعد المدرب ستيف كلارك سيقود الفريق مؤقتا أثناء البحث عن مدرب جديد. وانتهت آخر مباراة لدي ماتيو مع أستون فيلا بالخسارة 2-صفر أمام بريستون.