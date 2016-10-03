﻿سوانزي يقيل مدربه غويدولين ويعين برادلي مكانه!

لندن – د ب أ: أعلن سوانزي إقالة مدربه فرانسيسكو غويدولين وتعيين المدرب السابق للمنتخب الأمريكي بوب برادلي مكانه. ويحتل سوانزي المركز السابع عشر بالدوري الإنكليزي بأربع نقاط بعدما حقق انتصارا واحدا مقابل خمس هزائم وتعادل واحد، وكانت الهزيمة أمام ليفربول 1/2 بمثابة القشة التي قصمت ظهر غويدولين.

وقال هيو جنكينز رئيس سوانزي إن النادي اتخذ إجراء صارما ومبكرا، وأضاف متحدثا عن غويدولين الذي تولى المنصب في كانون الثاني/ يناير الماضي: «شعرنا بأنه يستحق الفرصة بعد العمل الذي قدمه خلال الموسم الماضي، لكن للأسف لم نواصل الأداء بالمستويات التي ظهرنا عليها في الموسم الماضي، وشعرنا بضرورة تغيير بعض الأمور بأسرع شكل من أجل تصحيح الأوضاع». وقال جنكينز إن برادلي، الذي سيرحل عن لوهافر الفرنسي، سيتولى المهمة لفترة طويلة. وأضاف جنكينز: «يسعدنا موافقة بوب على الانضمام إلينا… إنه مدرب من طراز عال ولديه خبرة كبيرة على الصعيدين الدولي والمحلي، إنه على دراية جيدة بالفلسفة الكروية للنادي وسيمدنا بقدرات قيادية قوية وثقة مجددا تفيدنا في التنافس على هذا المستوى».