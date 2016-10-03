﻿الدوري الاسباني: أتلتيكو مدريد يتصدر بعد هزيمة مفاجئة لبرشلونة وتعادل مخيب للريال

مدريد – رويترز: فاجأ هجوم سيلتا فيغو نظيره برشلونة حامل اللقب وتغلب عليه 4-3 في مباراة مثيرة في الدوري الاسباني. وفرط برشلونة في فرصة الصعود إلى الصدارة بعد تعادل الريال 1-1 مع ايبار بعدما استقبلت شباك الفريق أربعة أهداف من الفريق السابق للمدرب لويس انريكي ليتلقى حامل اللقب الهزيمة الثانية هذا الموسم.

واقتنص أتلتيكو مدريد صدارة الدوري برصيد 15 نقطة متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف اشبيلية الثالث. وأراح لويس انريكي العديد من لاعبيه بعد الفوز الصعب 2-1 على بروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا ودفع الفريق ثمن هذه التغييرات بعدما تأخر بهدف بيوني سيستو في الدقيقة 22. وضاعف اياغو اسباس من تفوق سيلتا في الدقيقة 31 قبل أن يحرز جيريمي ماتيو الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه برشلونة بعد ذلك بدقيقتين. وشارك اندريس انيستا كبديل في الشوط الثاني في مباراته رقم 600 مع برشلونة، وكاد أن يقود الفريق لعودة درامية بعدما صنع الهدف الأول لجيرارد بيكي ثم حصل على ركلة جزاء حولها نيمار بنجاح داخل الشباك. لكن برشلونة تلقى الهدف الرابع بعد خطأ فادح من الحارس مارك اندريه تير شتيغن الذي سدد الكرة لتصطدم ببابلو هرنانديز وتهز الشباك في الدقيقة 77. وقلص بيكي الفارق مرة أخرى في الدقيقة 87 لكن ذلك لم يكن كافيا لتجاوز الضرر الذي حدث بسبب الأداء المهزوز لدفاع برشلونة. وقال لويس إنريكي: «يجب أن نتعافى مما حدث. لم تكن ليلتنا. كنا أسوأ من المنافس. لم نبدأ المباراة بشكل جيد… خسرنا ثلاث نقاط مهمة».

وصدم فران ريكو جماهير «سانتياغو برنابيو» بتسجيل هدف التقدم لايبار بعد ست دقائق من البداية وهو أول هدف للفريق ضد ريال مدريد في الدوري. وحول غاريث بيل عرضية كريستيانو رونالدو برأسه في الشباك في الدقيقة 17 ليحرز هدفه الـ50 في الدوري الاسباني، لكنه لم يمنع تعادل فريقه للمرة الرابعة على التوالي في كل البطولات. وقال زين الدين زيدان مدرب الريال: «لم نلعب في الشوط الأول مثل منافسنا. الشوط الثاني كان أفضل وهو ما قلناه كثيرا في الفترة الماضية». وعوض انطوان غريزمان إهداره ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي بتسجيله هدف التقدم لأتلتيكو في الفوز 2-صفر على مضيفه بلنسية وأضاف كيفن غاميرو الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتصدى المتخصص دييغو الفيس حارس بلنسية لركلة جزاء غريزمان في الشوط الأول قبل أن يتصدى لركلة أخرى من غابي. وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو: «ليس من السهل اللعب في ضيافة بلنسية. لقد فاز في مباراتين متتاليتين وكان مفعما بالحماس، لكن فريقنا ظهر بشكل رائع».