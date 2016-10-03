﻿المطربة «أوم» تصدح بأغان مغربية في العاصمة النرويجية

الرباط – «القدس العربي»: لم تفوت الفنانة المغربية أم الغيث بنصحراوي الملقبة بـ»أوم» مرورها من العاصمة النرويجية أوسلو لكي تؤدي أغاني مغربية وأخرى بإيقاعات غربية مستوحاة من ثقافة الصحراء ومحيطها.

وتعرف الجمهور المتعدد الجنسيات، في حفل نظم مساء الجمعة الماضي، على الفنانة المغربية التي تغني لأول مرة في العاصمة النرويجية المشهورة باستضافتها لأشهر الفنانين العالميين.

وتجسيدا للعمق الثقافي المختلف، صاحبت الفنانة في حفلها، فرقة موسيقية من أربعة عازفين ينتمون للمغرب وهولندا وكوبا.

وأدت أغاني عربية أندلسية بإيقاعات جديدة من بينها «لما بدا يتثنى»، تخللتها أغاني صحراوية تمتح من المجال الطبيعي والإنساني والقضايا الاجتماعية للمجتمع الصحراوي.

كما غنت من ريبرتوارها الخاص الذي يتنوع بين المغربي والشرقي والقطع الموسيقية الغربية.

ورغم أنها تتوفر على أغان عدة وألبومات مثل «روح المغرب» و«سويرتي»، فقد ركزت على ما يتضمنه على الخصوص ألبوم «زرابي»، الذي ألفته وأنتجته في منطقة محاميد الغزلان.

وكان ألبوم «زرابي»، الذي يضم مقطوعات غنائية تهتم بالثقافة الصحراوية، عنصرا أساسيا في حفلها الأول من نوعه في النرويج الذي عرف إقبالا كبيرا من جمهور أغلبه نرويجي ومن الجالية العربية المقيمة في هذا البلد الاسكندنافي.

وللفنانة المغربية المعروفة بـ «أوم» لمساتها الخاصة في موسيقاها التي رغم مزجها بين ما هو غربي وعربي مغربي أصيل، فإنها منفردة بإيقاعات افريقية تجعل من أغانيها تقتحم مناطق عديدة، من ضمنها المنطقة الاسكندنافية التي تقوم حاليا بجولة في عدد من بلدانها.

وتعد «أوم» من الفنانين المغاربة القلائل الذين يحاولون الجمع بين التراث الأصيل والنغمات العصرية خاصة أن مسيرتها الفنية امتازت بالانتقال من التقليد إلى إبداع فن يريد أن يصل على العالمية باستعمال أيضا الإيقاعات الغربية مع استحضار الطابع الموسيقي العربي والصحراوي.