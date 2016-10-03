﻿ معرض في نيويورك فرصة الأطفال والشبان لعرض اختراعاتهم

نيويورك – الأناضول :أتاح معرض العلوم المقام في مدينة نيويورك الأمريكية الفرصة للمبدعين وخاصة الأطفال والشبان منهم عرض اختراعاتهم وابتكاراتهم. ونظمت مجلة «ماكر» الأمريكية المعرض في قاعة نيويورك للعلوم في منطقة «كيونز» حيث شهد مشاركة من هواة التقنيات، والمتدربين، والطلاب، إضافة إلى مهندسين ومشاركين بهدف التجارة.

كما شهد المعرض أجنحة لشركات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل «غوغل» و»إنتل» في حين حظيت مسابقة «طائرات بلا طيار «خلال المعرض باهتمام كبير من الزوار.

ويهدف المعرض، الذي نُظم لتسليط الضوء على مكتشفين لتقنيات جديدة، إلى فتح آفاق أمام الأطفال، ومنحهم أفكارًا لاختراعات جديدة، إضافة إلى تشجيع الإبداع والاختراع. تجدر الإشارة إلى أن المعرض ينظم في العديد من مدن العالم، حيث نُظم لأول مرة في 2006 في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.