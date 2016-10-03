﻿شاب استرالي يقتل والده لأنه طالبه بترك الكمبيوتر لتناول العشاء

سيدني ـ د ب أ: أعلنت الشرطة الاسترالية أمس الاثنين أن شابا 20/ عاما/ في سيدني اتهم بالقتل بعد ما تردد عن طعنه والده حتى الموت إثر شجار محتدم حول استخدام الكمبيوتر. وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في وقت متأخر مساء الأحد، وتوفي الأب 56/ عاما/ في الطريق إلى المستشفى. وذكرت أنه تم إلقاء القبض على الابن واتهامه بالقتل. وأضافت أنه تم رفض طلب قدم الاثنين للإفراج عنه بكفالة. وأشارت إلى أن الشجار دب بسبب الكمبيوتر .

وقال مفتش الشرطة كين هاردي للصحافيين في سيدني :»أعتقد أن الابن كان يستخدمه (الكمبيوتر) بشكل اعتيادي، وعندما طلب منه والده تركه للجلوس على مائدة العشاء استمر في استخدام الجهاز».