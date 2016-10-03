شاب استرالي يقتل والده لأنه طالبه بترك الكمبيوتر لتناول العشاء
Oct 04, 2016
سيدني ـ د ب أ: أعلنت الشرطة الاسترالية أمس الاثنين أن شابا 20/ عاما/ في سيدني اتهم بالقتل بعد ما تردد عن طعنه والده حتى الموت إثر شجار محتدم حول استخدام الكمبيوتر. وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في وقت متأخر مساء الأحد، وتوفي الأب 56/ عاما/ في الطريق إلى المستشفى. وذكرت أنه تم إلقاء القبض على الابن واتهامه بالقتل. وأضافت أنه تم رفض طلب قدم الاثنين للإفراج عنه بكفالة. وأشارت إلى أن الشجار دب بسبب الكمبيوتر .
وقال مفتش الشرطة كين هاردي للصحافيين في سيدني :»أعتقد أن الابن كان يستخدمه (الكمبيوتر) بشكل اعتيادي، وعندما طلب منه والده تركه للجلوس على مائدة العشاء استمر في استخدام الجهاز».
شاب استرالي يقتل والده لأنه طالبه بترك الكمبيوتر لتناول العشاء