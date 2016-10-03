﻿كيم كارداشيان تتعرض لسرقة بالإكراه في فندق باريسي

باريس ـ رويترز:احتجز ملثمون نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، بقوة السلاح داخل غرفتها في فندق فاخر وسط العاصمة الفرنسية باريس، فدب فيها الرعب «لكنها لم تصب بأذى» على حد ما ذكرت المتحدثة باسمها ايانا تريسيوكاس لوسائل إعلام فرنسية، شارحة أن الملثمين احتجزوها لبعض الوقت في الغرفة وكانوا متنكرين في ثياب الشرطة الفرنسية. وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين كانوا 5 مسلحين سرقوا كارداشيان تحت تهديد السلاح «وأخذوا مجوهرات تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار .