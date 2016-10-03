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فايز السراج يصرّ على مقابلة الرئيس الجزائري

Oct 03, 2016

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الجزائر- د ب أ- أفادت مصادر دبلوماسية أن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، أصر على مقابلة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة زيارته للجزائر.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيستقبل فايز السراج الثلاثاء، وهو اليوم الذي يتزامن مع رئاسته لمجلس الوزراء.

وكشفت المصادر أن السراج كان يفترض أن يزور الجزائر لساعات فقط، يلتقي فيها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، لبحث الوضع الليبي، قبل أن يتم تعديل برنامج الزيارة بعد موافقة الرئاسة الجزائرية على طلبه.

وكان السراج وصل في وقت سابق من يوم الاثنين إلى الجزائر، حيث أجرى جولة مباحثات مع سلال، في حين أقام رئيس مجلس النواب، محمد العربي ولد خليفة، مأدبة عشاء على شرفه.

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