تشوركين: نأمل باستئناف التعاون مع واشنطن بخصوص سوريا ولا نريد حرباً باردة جديدة

نيويورك- الأناضول- قال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده تأمل في استئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا، ولا تأمل في حدوث حرب باردة جديدة.

وأضاف تشوركين، الذي تسلمت بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن قبل يومين، في تصريحات للصحفيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن “الهدف الرئيسي لروسيا في سوريا والعراق هو تخليص البلدين من الإرهابيين”.

واستدرك بالقول إنه “بدون التدخل الروسي في سوريا كانت الأعلام السوداء سترفرف في دمشق”.

وتأتي تصريحات تشوركين بعد ساعات من إعلان واشنطن، في وقت سابق الاثنين، تعليق المشاركة في المباحثات الثنائية مع موسكو، والمتعلقة بالصراع في سوريا، بعد أن هدّد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأسبوع الماضي، نظيره الروسي سيرغي لافروف بوقف الولايات المتحدة تعاونها مع موسكو بخصوص الأوضاع في سوريا، إذا لم توقف روسيا ونظام بشار الأسد فوراً غاراتهما على مدينة حلب شمالي البلاد، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.