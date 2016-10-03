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الرئيس الكولومبي يطلق مرحلة جديدة من الحوار مع فارك

Oct 03, 2016

University students and supporters of the peace deal signed between the government and Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) rebels display a sign reading "For a Colombia in peace, sit here" during a rally in front of Congress in Bogota

بوغوتا- أ ف ب- أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الاثنين إطلاق مرحلة جديدة من الحوار مع حركة التمرد الماركسية “فارك”، وإبقاء رئيس الوفد الحكومي إلى المفاوضات في منصبه بعدما قدم الأخير استقالته إثر رفض الكولومبيين في استفتاء اتفاق السلام الذي توصل إليه مع الحركة المتمردة.

وقال سانتوس في خطاب متلفز “لقد طلبت من هومبرتو دي لا كال، الذي ثبته في منصبه ككبير المفاوضين (…) البدء بإجراء المفاوضات التي ستتيح لنا معالجة كل المواضيع اللازمة بغية التوصل إلى اتفاق وتحقيق حلم كولومبيا بأسرها في إنهاء الحرب مع فارك”.

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