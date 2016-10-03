خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 6055 مهاجراً قبالة ليبيا في يوم واحد





روما- د ب أ- ذكر خفر السواحل الإيطالي أنه تم إنقاذ أكثر من ستة آلاف مهاجر يوم الاثنين قبالة سواحل ليبيا.

وتم إنقاذ ما إجماليه ستة آلاف و55 شخصاً على بعد نحو 88 كيلومتراً قبالة طرابلس، بحسب ما ذكره خفر السواحل في بيان.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية ضد تهريب المهاجرين (يونافور ميد)، وهيئة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس″، إلى جانب العديد من منظمات الإغاثة إن جهود الإنقاذ المنسقة تم تنفيذها من جانب البحرية وخفر السواحل الإيطالي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وصل نحو 132 ألف لاجئ هذا العام إلى إيطاليا بالقوارب حتى نهاية أيلول/سبتمبر، وهو نفس العدد تقريباً خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.