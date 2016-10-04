الداخلية المصرية تعلن عن مقتل اثنين من قيادات جماعة الإخوان في عملية أمنية

القاهرة- د ب أ- أعلنت وزارة الداخلية المصرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء عن مقتل اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة مقرا لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح في المرحلة الراهنة”.

وأضافت: “تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلا للوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن تحديده … وتم استهدافه مساء 3 (تشرين أول/ أكتوبر الجاري ( عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ) إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها”.

وأوضحت الوزارة أن المداهمة أسفرت عن مقتل القيادي محمد محمد كمال الذي وصفته بأنه “من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة به”.

كما أسفرت المداهمة عن مقتل ياسر شحاته على رجب الذي وصفته الوزارة بأنه “أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى ارتباط وطيد بالقيادى محمد محمد محمد كمال وكان يضطلع بتأمينه وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء في تنفيذها”.

وأشار البيان أيضا إلى أن كمال حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في قضيتين كما أن شحاته محكوم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.