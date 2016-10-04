مقتل جندي من قوات حفظ السلام في هجوم شمالي مالي

باماكو- الأناضول- أعلنت البعثة الأممية في مالي “مينوسما”، الإثنين، إن جنديا من قوات حفظ السلام قتل في هجوم مسلح استهدف معسكرًا تابعا لها في منطقة “أغلهوك” بمنطقة “كيدال”، شمالي مالي.

وأوضح بيان البعثة الأممية والذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن “جنودًا أصيبوا بجروح، خمسة منهم في حالة خطيرة”.

واستهدف معسكر البعثة الأممية، الاثنين، بقذائف الهاون، يحسب البيان، وأن “قوة تدخل سريع انتشرت، على الفور، بعد اطلاق القذائف من أجل تحديد مصدرها”.

وأضاف ” اصطدمت سيارتان لقوة التدخل بلغم أو عبوة ناسفة، وأسفر الانفجار عن مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام”.

وأدانت البعثة الأممية “الهجمات التي تستهدف قواته”، مضيفة أن هذه الأعمال “لن تضعف عزم الأمم المتحدة على دعم حكومة مالي والأطراف الموقعة على اتفاق السلام وشعب مالي في جهودهم الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين”.

ولم تتبن أي جهة الهجوم إلى حدود 04:30 (تغ).

ويعيش شمالي مالي على وقع الاشتباكات وهجمات الجماعات المسلحة المنتشرة فيها، رغم توقيع اتفاق سلام، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو، وأبرز المجموعات المسلحة الأزوادية.

ومنذ عام 2012، ما زالت مناطق عديدة، في شمالي مالي، خارج سيطرة السلطات المركزية.