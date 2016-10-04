روسيا تؤيد تولي امرأة من أوروبا الشرقية الامانة العامة للامم المتحدة

الأمم المتحدة- أ ف ب- أعلنت روسيا الاثنين انها تؤيد تولي امرأة من اوروبا الشرقية الامانة العامة للامم المتحدة خلفا لبان كي مون، في موقف يأتي بعيد أيام من ترشح البلغارية كريستالينا جورجييفا لهذا المنصب.

واوضح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي لشهر تشرين الاول/ اكتوبر ان المجلس سيعقد قريبا جلسة تصويت رسمية بهذا الشأن.

وقال تشوركين خلال مؤتمر صحافي “نحن نعتقد فعلا أن الامين العام المقبل يجب أن يكون من أوروبا الشرقية”، مضيفا “بودنا كثيرا ان تكون امرأة”.

والاسبوع الماضي اعلنت بلغاريا تغيير مرشحتها لمنصب الامين العام للامم المتحدة بتسمية المفوضة الاوروبية لشؤون الموازنة والنائبة السابقة لرئيس البنك الدولي كريستالينا جورجييفا (63 عاما) مرشحتها لهذا المنصب بدلا من ايرينا بوكوفا مديرة اليونيسكو والتي رغم هذا لا تزال ماضية في ترشيحها.

والاثنين على مدى ساعتين اجابت جورجييفا على اسئلة اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة.

ولا يزال رئيس الوزراء البرتغالي السابق انتونيو غوتيريس، المفوض الاعلى السابق للاجئين، المرشح الاوفر حظا لخلافة الكوري الجنوبي بان كي مون.