البنتاغون: غاراتنا الجوية ضد الجهاديين في ليبيا طالت أكثر من المتوقع

واشنطن- أ ف ب- اعلن البنتاغون الاثنين أن الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الامريكية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سرت، المعقل السابق للجهاديين في ليبيا، طالت أكثر مما كان متوقعا اثر دخولها شهرها الثالث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية الكابتن جيف ديفيس انه عندما بدأت الولايات المتحدة غاراتها على التنظيم الجهادي في سرت في الاول من آب/ اغسطس دعما لقوات حكومة الوفاق الوطني كانت تعتقد ان هذا التدخل سيكون “لاسابيع وليس لاشهر”.

وبفضل عملية “البنيان المرصوص” التي شنتها القوات الحكومية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سرت في 12 ايار/ مايو لاستعادة المدينة الساحلية من قبضة الجهاديين بعدما سيطروا عليها في حزيران/ يونيو 2015، تمكنت هذه القوات من استعادة غالبية انحاء سرت باستثناء حي واحد لا يزال الجهاديون يتحصنون فيه.

وبحسب القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا (افريكوم) فقد شنت الطائرات الامريكية يوم الاحد لوحده 20 غارة.

واكد الكابتن ديفيس أن وتيرة الغارات تقررها حكومة الوفاق الوطني.

وقال “نحن الآن في الجزء الاخير من المدينة، الجزء الاكثر كثافة. من الصعب جدا تطهير هذه المواقع من القناصة بأي وسيلة اخرى غير الغارات الجوية”.

واوضح المتحدث الامريكي أن الولايات المتحدة شنت حتى اليوم اكثر من 200 غارة في سرت، مشيرا الى ان القسم الاكبر من هذه الغارات نفذتها طائرات تابعة للسفينة الهجومية البرمائية “يو اس اس واسب” التي تجوب المتوسط

وهذه السفينة التابعة لسلاح مشاة البحرية (المارينز) مزودة خصوصا بمروحيات هجومية من طراز ايه اتش-ا دبليو سوبر كوبرا وطائرات قادرة على الاقلاع والهبوط العمودي من طراز هاريير.

منذ بدء البنيان المرصوص قتل بدئها اكثر من 450 من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق واصيب نحو 2500 عنصر اخر، بحسب مصادر طبية. وليس هناك احصاء لقتلى تنظيم الدولة الاسلامية.

ويواجه عناصر القوات الحكومية اثناء تقدمهم في سرت سيارات مفخخة يقودها انتحاريون وعشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرق وبين المنازل اضافة الى نيران قناصة متمركزين في الابنية.