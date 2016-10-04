تركيا تعلق مهام أكثر من 12 ألف شرطي في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب

انقرة- أ ف ب- علقت السلطات التركية مهام أكثر من 12 ألف شرطي يشتبه بأن لهم صلات مع الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو، بحسب ما أعلنت قيادة الشرطة الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان إن هناك 2523 ضابطا من بين 12801 شرطي علقت مهامهم في إطار التحقيق بمحاولة الإنقلاب. يبلغ عديد الشرطة التركية نحو 270 ألف رجل.

وعلقت مهام هؤلاء على خلفية شبهات بأن لهم صلات مع حركة غولن التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي كانت تهدف إلى إطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان من السلطة.

وينفي غولن، الذي يعيش في منفاه في الولايات المتحدة منذ العام 1999، تلك الاتهامات.

ومنذ المحاولة الانقلابية، علقت مهام عشرات آلاف القضاة والعاملين في الخدمة المدنية والعسكريين والمعلمين، فيما اعتقلت السلطات نحو 32 الف شخص في حملة اثارت قلقا دوليا.

وأعلنت أنقرة الاثنين تمديد حال الطوارئ في البلاد لثلاثة اشهر ابتداء من التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر. وكان أردوغان اعتبر أنه قد يكون من الضروري الابقاء على حال الطوارئ لمدة عام على الاقل.