هيلاري كلينتون تتقدم بواقع خمس نقاط على دونالد ترامب بعد أول مناظرة بينهما

واشنطن- د ب أ- تقدمت مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون بواقع خمس نقاط على منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بعد أول مناظرة رئاسية بينهما جرت الأسبوع الماضي.

ووفقا لاستطلاع شبكة سي إن إن الأمريكية فان كلينتون تقدمت بنسبة 47% مقابل 42% لترامب، حيث حققت كلينتون شعبية بين الرجال والمستقلين.

وخلص الاستطلاع إلى أن نحو ستة من بين كل عشرة ممن شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن أداء كلينتون كان أفضل خلال المناظرة التي أجريت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي ،في حين قال 25% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن أداء ترامب كان أفضل.

وأظهر الاستطلاع، الذي قالت “سي إن إن” إنه تم استكمال معظمه قبل صدور تقرير لنيويورك تايمز السبت الماضي جاء فيه أن ترامب تجنب دفع ضرائب على الدخل لنحو 20 عاما، أن 57% من المواطنين يعتقدون أن رفضه للإفصاح عن إيرادات الضريبية تشير إلى أنه يخفي شيئا ما.

وقد شمل الاستطلاع 1501 شخص، بينهم 1213 من المحتمل أن يشاركوا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، واجري في الفترة بين الأربعاء والأحد ، ويبلغ هامش الخطأ 3% بالنسبة للناخبين المحتملين.