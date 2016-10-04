مقتل 12 من عناصر تنظيم الدولة في غارات جوية ضمن “درع الفرات”

أنقرة- الأناضول- قتل 12 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، في 9 غارات جوية، شنتها قوات التحالف الدولي، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، على مواقع للتنظيم في قرى “أخترين” و”غزل” و”تركمان بارح”، بريف حلب، ضمن عملية درع الفرات.

وصرحت مصادر عسكرية تركية للأناضول، أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير مبنيين ومركز عمليات تابعين للتنظيم.

وأضافت المصادر، أن عملية تحرير غزل وتركمان بارح، الواقعتين غرب وجنوب غرب بلدة الراعي لا تزال مستمرة، بمشاركة مجموعة من القوات الخاصة مشكلة من عناصر المعارضة السورية، مدعومة بغطاء جوي كثيف.

وأفادت المصادر أن 10 من عناصر المعارضة السورية، أصيبوا في الاشتباكات في تلك المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حتى السابعة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش)، فيما لم تقع إصابات بين عناصر القوات المسلحة التركية.

كما تم استهداف 80 هدفا تابعا لتنظيم “الدولة الاسلامية” في المنطقة، بالقصف المدفعي، وفقا لتلك المصادر.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.