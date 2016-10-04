معارك عنيفة في حلب وأنباء عن صد المعارضة المسلحة لهجوم للقوات الحكومية

دمشق- د ب أ- قال مصدر من المعارضة السورية المسلحة إن الفصائل تصدت الثلاثاء لمحاولة القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها بالتقدم باتجاه أحياء حلب الشرقية.

وقال قائد ميداني في فصائل المعارضة في جبهة الشيخ سعيد لوكالة الأنباء الألمانية إن “الفصائل أحبطت هجوما للقوات الحكومية على جبهة الشيخ سعيد جنوب حلب وقتلت عشرة من عناصرها ودمرت عددا من آلياتهم”.

وأكد القائد الميداني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “قوات النظام والمسلحين الموالين لها حاولوا التقدم معتمدين على تغطية جوية روسية وغطاء صاروخي ومدفعي من قوات النظام على الحي، إلا أن فصائل المعارضة تصدت لهم في معركة استمرت عدة ساعات في محيط مجمع المدارس. وبعد فشل الهجوم، قصفت الطائرات الحربية الروسية ومدفعية قوات النظام الحي بعشرات الصواريخ والقذائف ما تسبب بدمار كبير”.

وفي ريف دمشق، أعلنت فصائل مسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “30 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم قائد عسكري، قتلوا خلال تصدي فصائل المعارضة لهجوم شنوه على محور الإشارة في القلمون الشرقي بريف دمشق الشمالي”.