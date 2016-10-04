أكثر من أربعة آلاف سوري عادوا من تركيا إلى جرابلس منذ تحريرها

غازي عنتاب- الأناضول- وصل عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى مدينة جرابلس السورية، منذ أن تم تحريرها من يد داعش في عملية درع الفرات، إلى أربعة آلاف و55 شخصا.

ويتقدم الراغبون من السوريين في العودة إلى جرابلس، بطلب إلى ولاية غازي عنتاب، وبعد حصولهم على إذن الولاية، يستكملون إجراءاتهم في مديرية الهجرة بالولاية، قبل أن يعبروا الحدود إلى سوريا.

وقال مدير إدارة الهجرة في ولاية غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، أوقتاي بهجه جي، في تصريح للأناضول، إن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ بدء منح الولاية لأذونات العبور بلغ 4 آلاف و55 شخصا.

وأشار بهجه جي، أن عملية عودة السوريين لا تزال مستمرة، حيث يستمر السوريون في تقديم طلبات للحصول على أذونات العودة.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.