البرلمان العراقي يصوت على قرار برفض تواجد القوات التركية في الموصل

بغداد- د ب أ- رفض البرلمان العراقي الثلاثاء بالإجماع تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية، وطالب بسحب السفير العراقي في تركيا وطرد السفير التركي من العراق.

وذكر بيان للبرلمان العراقي، صدر بعد جلسة اعتيادية “نرفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء للقوات التركية وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

ووصف البرلمان تواجد القوات التركية بأنه “تدخل سافر وشكل من اشكال الاحتلال”.

وطالب البيان الحكومة العراقية بطرد سفير تركيا من العراق وسحب سفير العراق في تركيا، وقطع للعلاقات الاقتصادية وإيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر الأراضي التركية.