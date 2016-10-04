الأمير زيد يحذر روسيا من استخدام أسلحة حارقة في الضربات الجوية بسوريا

جنيف - رويترز – حذر الأمير زيد بن رعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روسيا الثلاثاء، من استخدام أسلحة حارقة في مدينة حلب السورية وقال إن جرائم أحد الطرفين لا تبرر التصرفات غير القانونية للطرف الآخر.

وقال الأمير زيد في بيان، إن الوضع في حلب يتطلب مبادرات جديدة جريئة “بينها مقترحات للحد من استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق النقض (الفيتو)”، الذي سيحول دون رفع مجلس الأمن قضية سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.