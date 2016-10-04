حركات مثيرة للممثلة المغربية العراقية مريم حسين مع زوجها عارض الأزياء السعوديّ

لندن ـ تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، للممثلة المغربية العراقية مريم حسين، يُظهر حركاتها مع زوجها وكيف كانت “تدلّعه” ما جعلها عرضة لإنتقادات لاذعة جدّاً.

وعقدت مريم قرانها على خطيبها الممثل فيصل الفيصل في حفل زفافٍ وُصِفَ بالأسطوري في لندن حيث يُقيمان معاً منذ فترةٍ طويلة، وقد تألّقت بفستان أبيض مع طرحةٍ طويلة، في حين أطلّ فيصل بالزي التقليدي.

وسار العروسان بسيارةٍ تجرّها الأحصنة في شوارع لندن.

إلّا أنّ عدد من روّاد وسائل التواصل الاجتماعي، رصدوا ردود أفعال متعدّدة حيال هذه القضية وقالوا أنّ الفيديو مركّب من عدّة مشاهد، وإعتبروا أنّ هدفه الإساءة إلى مريم التي تتعرّض منذ فترة لحملات وإنتقادات.

وكان عارض الأزياء، والممثل السعودي فيصل الفيصل، قد تقدم بعرض زواج رومانسي من الممثلة المغربية العراقية، مريم حسين، على قمة جبل عال، وذلك دقائق قبل تحليقهما في السماء بواسطة “براشوت”، حيث قالت “نعم”.

وتوجت الفنانة المغربية مريم حسين، اذار/مارس الماضي، بلقب جمال الفنانات الخليجيات لعام 2016، وذلك في حفل أُقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تظهر فيه أيّ من منافساتها أو وصيفتيها.