الفنانة المغربية لبنى أبيضار تصف نفسها بـ”ملكة العاهرات”

الرباط ـ نشرت الممثلة المغربية لبنى أبيضار والتي لعبت دور البطولة في الفيلم المثير للجدل “الزين اللي فيك” الذي تم منع عرضه في مملكة المغرب، فيديو على “اليوتيوب” وصفت نفسها فيه بـ”ملكة العاهرات”.

تقول لبنى في الفيديو الذي نشرته “عندما تكون المرأة قوية وتقول رأيها وتدافع عن نفسها، يقول عنها الرجال عاهرة، لذلك، فأنا أتشرف بأن أكون ملكة العاهرات”.