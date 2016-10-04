أسترالية أكلت توأمها

لندن ـ نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية قصة لشابة أسترالية أقرب إلى الخيال لغرابتها.

وتعود القصة بحسب الصحيفة إلى شعور الشابة الأسترالية ناتاشجا هيمينغ البالغة من العمر 22 عاماً بألم شديد في بطنها وهي في الثانية عشرة من عمرها، حيث اعتقدت حينها أنها آلام عادية وستزول بعد فترة قليلة.

وتابعت الصحيفة، أنه بعد 10 سنوات، أجرت ناتاشجا تصويرا بالسونار، ليتبين وجود “شعر و3 أسنان وسائل للمخ الشوكي” ملفوفا حول قناة “فالوب” في الرحم، ما جعلها تصاب بالذهول والهلع في آن.

وأكدت الصحيفة أن الفتاة اقتنعت، أنها أكلت توأماً كان في رحم أمها، حيث قالت “لا أبالغ عندما أقول إنني أكلت توأمي، لا شيء يثبت ذلك علمياً، ولكن الأطباء ألمحوا إلى ذلك عبر حديثهم”.

وبحسب الصحيفة فقد خضعت ناتاشجا لعملية جراحية، وهي بصحة جيدة الآن، إلا أنها قالت مازحة “سأواصل القول إنني أكلت توأمي حتى يصدقني أحد ما”.