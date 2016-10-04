هذا ما يحدث لكم بمجرد تناول تفاحة يومياً

لندن ـ وجد باحثون بجامعة “بيروجيا” الإيطالية، في دراسة جديدة، أن التفاح يقي من أورام الرئة والأمعاء والفم والجهاز الهضمي وسرطان الثدي أيضًا.

ووفقًا لما أورد موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإنّ معدل الإصابة بسرطان الرئة انخفض بين محبي التفاح إلى حوالي 25%، في حين انخفض معدل الإصابة بسرطان الثدي بمقدار الخمس.

وقال الباحثون إن التفاح غني بمواد كيميائية طبيعية لديها خصائص مقاومة للسرطان، كما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مركبات الفلافونويد، والتي يعتقد أنها تقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.