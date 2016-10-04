ليفاندوفسكي يحدد فريقين للمنافسة على البريمييرليج

برلين ـ أكد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، أن ليفربول المتحرر من أعباء اللعب، ببطولات الأندية الأوروبية، يملك فرصة قوية، في الفوز بالدوري الإنجليزي، بقيادة يورجن كلوب.

وأنهى ليفربول، الموسم الماضي، في المركز الثامن، ويحتل حاليًا المركز الرابع، بعدما هزم أرسنال، وتشيلسي وليستر سيتي “حامل اللقب”، في مبارياته السبع الأولى.

ويتوقع ليفاندوفسكي، الذي عمل تحت قيادة كلوب في بوروسيا دورتموند الألماني، أن يكون ليفربول، منافسًا لمانشستر سيتي، ومدربه بيب جوارديولا على اللقب.

وأضاف ليفاندوفسكي، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: “بقيادة كلوب أعتقد أن (ليفربول) سينافس على اللقب هذا الموسم. لن يجعل بيب ومانشستر سيتي، الأمور سهلة على أي فريق للفوز باللقب، لكن ليفربول يملك فرصة حقيقية”.

وأضاف: “عدم اللعب في البطولات الأوروبية، قد يساعد حقًا في المباريات الكبيرة والإصابات”.

ويشعر ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، أن ليفربول، يستفيد بالفعل من كلوب، الذي قاد دورتموند لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الالماني، مرتين إضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال اوروبا.

وقال: “شاهدت بعض مباريات ليفربول منذ قدوم كلوب.. اللاعبون يستمتعون باللعب تحت قيادته. إنه مثل الأب ولأنك كلاعب تملك الثقة فيه، فهذا يجعلك تتقبل تمامًا أساليبه وأفكاره”.