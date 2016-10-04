قوات موالية للحكومة اليمنية تسيطر على جبل استراتيجي شرق صنعاء

صنعاء - د ب أ – سيطرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية الثلاثاء، على أحد الجبال الاستراتيجية بعد معارك مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمديرية نهم.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، “تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير جبل بحرك الاستراتيجي، أعلى قمة في منطقة حريب نهم شرق صنعاء”.

وأوضح أن سيطرة رجال الجيش والمقاومة على الجبل، جاء بعد معارك عنيفة مع “الميليشيات الانقلابية”، و بتغطية جوية من مقاتلات التحالف العربي التي شنت 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات “الميليشيات”.

ومنذ أشهر تخوض قوات الجيش والمقاومة في صنعاء معارك عنيفة في مديرية “نهم”، ضد مسلحي الحوثي وصالح، خلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.