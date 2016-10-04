بالوتيلي “سعيد” باستبعاده من المنتخب الإيطالي

روما ـ أكد الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي، أن استبعاده من قائمة المنتخب الإيطالي، لمواجهة إسبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مستحق خلال الفترة الحالية.

وقال بالوتيلي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس″ الإيطالية، مساء الإثنين: “تم استبعادي من المنتخب عدة أوقات، لكنه كان استبعادًا مستحقًا”.

وأضاف: “آمل أن أعود للأزرق قريبًا جدًا، لكن في أعلى مستوياتي. بالنسبة لي من الأفضل عدم استدعائي لهذه المباراة، كي أكون في أفضل حالاتي خلال المباريات المقبلة”.

وعن فترته الأخيرة في ميلان، قبل الرحيل إلى نيس الفرنسي، الصيف الماضي، قال: “لم تكن الطبيعة الأفضل بالنسبة لي”.

وأوضح “لم أفعل أي شيء خاطئ في سلوكي. وجدت الكثير من الفوضى في ميلان. الثقة فقط كانت في أدريانو جالياني (الرئيس التنفيذي للنادي)”.

وعن فترته الحالية مع نيس، أضاف: “المدينة التي أعيش بها الآن رائعة. البيئة لعبت دورًا في قراري”.

وأردف: “الفريق مليء باللاعبين صغار السن. نحن قريبون في العمر. هذه هي الكرة التي أحبها، ليست لدي أحلام في الكرة، فقط أهداف”.

واختتم مهاجم ميلان وليفربول السابق حديثه، بترتيب الأندية التي شعر فيها بالراحة، بالقول: “نيس، ومانشستر سيتي فقط”.