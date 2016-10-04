التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع الإنسانية في حلب

الرياض - د ب أ - وجهت منظمة التعاون الإسلامي الدعوة إلى الدول الأعضاء لحضور الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة يوم الأحد المقبل لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب بسوريا.

وأوضحت المنظمة ،التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها في بيان لها الثلاثاء ، أنها تلقت طلباً من دولة الكويت رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لعقد هذا الاجتماع.

ومن المقرر أن يصدر في نهاية أعمال الاجتماع بيان ختامي.

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر وتركيا وجامبيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي المملكة العربية السعودية والكويت وأوزباكستان، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.