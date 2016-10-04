يلدريم يهدد الفصائل الكردية في شمال سوريا ويحذر من اشتباكات طائفية بالعراق

أنقرة - رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، إن الجيش التركي يستطيع القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا “مثلما فعل مع تنظيم الدولة الإسلامية”، وحذر من اشتباكات طائفية جديدة في العراق بعد هجوم مزمع على مدينة الموصل.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن العمليات التركية في سوريا، سوف تستمر لحين القضاء على “كل الجماعات الإرهابية” في محيط مدينة الباب، وقال إن الفصائل الكردية تشغل الفراغ الذي خلفته الدولة الإسلامية.

وأشار إلى أن الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لشن هجوم على مدينة الموصل العراقية ليست واضحة، وأن هناك تهديداً بتحول الموصل إلى ساحة اشتباكات طائفية جديدة بعد أي عملية للقضاء على الدولة الإسلامية بالمنطقة.