متحدثة: دي ميستورا يجري محادثات بعد وقف واشنطن محادثاتها مع موسكو بشأن الصراع في سوريا

جنيف - رويترز – قالت متحدثة باسم ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الثلاثاء، إن دي ميستورا يجري محادثات مكثفة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة المحادثات مع روسيا بشأن الصراع.

وقالت المتحدثة جيسي شاهين في بيان صحافي في جنيف، إن دي ميستورا” مازال يجري مشاورات مكثفة بشأن المضي قدماً للأمام.”

“إنه يتشاور بالطبع مع فريقه ومع الأطراف الأخرى المعنية بالأمر.”

وكانت الولايات المتحدة علقت المحادثات مع روسيا يوم الاثنين بشأن تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار، واتهمت موسكو بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق الذي أبرم في التاسع من سبتمبر أيلول، لوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة.