حماس ترفض قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية

غزة - الأناضول – رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الحكومة الفلسطينية، تأجيل إجراء الانتخابات البلدية لأربعة أشهر.

وقال حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم الحركة إن قرار الحكومة “مرفوض”، ويأتي استكمالاً لما وصفه بمسار “تعطيل العملية الانتخابية”.

وأضاف:” نعتبر قرار الحكومة تهرباً من الاستحقاق القانوني والوطني، وتجاهلاً لموقف الفصائل الفلسطينية الرافض لتأجيل الانتخابات”.

وأكد قاسم أن قرار الحكومة يخدم موقف حركة فتح، التي قال إنها راغبة بتأجيل الانتخابات.

وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، تأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر يتم خلالها العمل على توفير البيئة القانونية لإجرائها في يوم واحد في كافة الأراضي الفلسطينية.

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط دون غزة، دون أن تحدد موعداً ذلك، وهو ما رفضته حركة “حماس″ واعتبرته قراراً يكرّس حالة “الانقسام”.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس″ المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.