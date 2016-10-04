مسؤولون أمريكيون: موسكو نشرت منظمة دفاع صاروخية متطورة في سوريا

واشنطن - الأناضول – ذكر مسؤولون عسكريون أمريكيون، الثلاثاء، أن روسيا نشرت منظومة دفاع صاروخية متطورة في سوريا.

وبحسب ما نقلته قناة “فوكس نيوز″ الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين عسكريين أمريكيين، فإن منظومة الدفاع الصاروخية المضادة للصواريخ البالستية من نوع “SA-23 غلادييتور”، وصلت ميناء طرطوس في سوريا نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار أحد المسؤولين الثلاثة أنهم تلقوا معلومات استخباراتية متعلقة بنقل أجزاء من المنظومة الدفاعية في الأسابيع الماضية داخل الأراضي الروسية، إذ يعتبر الإدلاء بهذا التصريح في اليوم الذي توقفت فيه المحادثات الأمريكية الروسية المتعلقة بسوريا، مؤشراً واضحاً على أن روسيا ستواصل دعمها العسكري الصريح لنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تنشر لأول مرة تلك المنظومة خارج حدودها.

ولم يُعرف حتى الآن الهدف من نشر تلك المنظومة في سوريا، إذ يعتقد أنها “تدبير” احترازي حيال أي هجوم أمريكي بصواريخ “كروز″، في ظل عدم امتلاك تنظيمي الدولة الاسلامية والنصرة أي قوة جوية.

يذكر أن روسيا نشرت العام الفائت في سوريا منظومة الدفاع الصاروخي من طراز “إس-400″ بعد إسقاط مقاتلة روسية انتهكت الأجواء التركية.

وأعلنت واشنطن، الإثنين، تعليق المشاركة في المباحثات الثنائية مع موسكو، والمتعلقة بالصراع في سوريا، بعد أن هدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأسبوع الماضي، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بوقف الولايات المتحدة تعاونها مع موسكو بخصوص الأوضاع في سوريا، إذا لم توقف روسيا ونظام بشار الأسد فوراً غاراتهما على مدينة حلب شمالي البلاد، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.