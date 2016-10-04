هادي يشيد بمواقف تركيا الإيجابية الداعمة لليمن‎

اليمن - الأناضول – أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، بمواقف تركيا الإيجابية الداعمة لبلاده وشرعيته الدستورية في مختلف المواقف والظروف.

جاء ذلك في لقاء عقده هادي مع السفير التركي لدى اليمن، لافينت ايلير، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقالت “سبأ” إنه جرى خلال اللقاء “بحث طبيعة العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات، ومناقشة عدد من القضايا والمواضيع الهامة التي تهدف إلى مصلحة الجانبين”.

وعبّر هادي، حسب الوكالة اليمنية، عن “إشادته بمواقف تركيا الإيجابية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية في وجه القوى الانقلابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) ومن يقف خلفها” (دون أن يوضح مقصده لكنه سبق أن اتهم إيران بذلك).

وأكد الرئيس اليمني على “مكانة تركيا في المنطقة والعالم الاسلامي في مواجهة التحديات التي تتربص بالمنطقة من خلال زرع الإثارة والفتن”، مجدداً دعوته إلى “تعزيز التعاون والتنسيق بين تركيا واليمن في مختلف المواقف والمحافل الدولية”.

وتشهد اليمن منذ الربع الأخير من العام 2014 حرباً بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية المواليتين لـ”هادي” من جهة، والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى، خلفت 6 آلاف و600 قتيل، وإصابة نحو 35 ألف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.