البرلمان الأوروبي يزيل العقبة الأخيرة لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ عالميا

ستراسبورج - د ب ا – وافق نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة الثلاثاء، على أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصديق على اتفاقية باريس للتغير المناخي، وبالتالي أزال العقبة الأخيرة أمام تنفيذ الاتفاقية على المستوى العالمي.

وهذه الاتفاقية التي تدعمها الأمم المتحدة وتم الاتفاق عليها في كانون أول/ديسمبر الماضي، تعد أول خطة عمل عالمية للحد من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض، والمحافظة عليها في إطار درجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة في عصر ما قبل الصناعة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اتفاقية باريس رسمياً بعد استيفاء شرطين، الأول أن تصدق عليها برلمانات 55 دولة على الأقل، والثاني أن تكون تلك الدول التي صدقت عليها مسؤولة عما نسبته 55% على الأقل من إجمالي الانبعاثات العالمية للغازات.

وتسمح موافقة البرلمان الأوروبي اليوم بأن تصدق الدول الأعضاء الـ 28 بالاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق خلال الأسبوع الحالي.

وقال بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة في كلمة له اليوم أمام البرلمان الأوروبي ” لا أعتقد أن ثمة وسيلة أفضل لكفالة تنفيذ اتفاقية باريس من السماح لها بأن تدخل حيز التنفيذ في وقت قياسي “.