العراق يبدأ بثاً إذاعياً للموصل قبل هجوم

بغداد - رويترز – قال التلفزيون الرسمي العراقي، إن العراق بدأ بثاً إذاعياً الثلاثاء لمساعدة سكان الموصل على البقاء آمنين خلال الهجوم العسكري المقبل، لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من أكبر مدينة خاضعة لسيطرتهم.

وستعطي هذه الإذاعة تعليمات بشأن الطرق المحتملة للخروج الآمن والأماكن التي يتعين تجنبها وأين يجدوا المساعدة، وأرقام التليفونات التي يتصلون بها عند الطوارئ خلال الهجوم.

وسيكون مقر إذاعة جمهورية العراق في الموصل في بلدة القيارة التي تبعد 60 كيلومتراً جنوبي الموصل والتي يوجد بها قاعدة جوية ستعمل كمركز لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والتي تدعم الوحدات العسكرية العراقية.

وقال قادة عسكريون إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يريد السيطرة على الموصل هذا العام وإن الهجوم على المدينة قد يبدأ هذا الشهر.

ويسير التخطيط الإنساني بالتوازي مع الاستعدادات العسكرية مع توقع الأمم المتحدة أن يفر مليون شخص من المدينة في كل الاتجاهات.

والموصل التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب مليوني نسمة، هي آخر مدينة رئيسية ما زالت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وقد تشير السيطرة عليها إلى هزيمة التنظيم في هذا البلد.