واشنطن تتعهد بدعم العراق لمواجهة “كارثة إنسانية” محتملة خلال تحرير الموصل

بغداد- الأناضول – تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بدعم العراق لمواجهة “الكارثة الإنسانية” التي من الممكن أن تشهدها الموصل (شمال)، مع بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة، منذ أكثر من عامين، لتنظيم “الدولة الاسلامية”.

وقال السفير الأميركي بالعراق دوغلاس سلمان، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المهجرين العراقي جاسم محمد، بمقر الوزارة، إن “واشنطن تتعهد بالاستمرار في دعم بغداد لمجابهة الكارثة الإنسانية التي من الممكن أن تحصل في الموصل بعد تحريرها من داعش”.

ولفت بأن “الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مساعدة العراق بإزالة العبوات الناسفة من الفلوجة (غرب) استعداداً لعودة العوائل بأسرع وقت ممكن”.

من جهته، أشار الوزير العراقي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن “عملية النزوح التي تجري وستجري مستقبلاً تحددها العمليات العسكرية”، مبيناً أن نازحي مدينة الشرقاط (محافظة صلاح الدين) عادوا لمناطقهم خلال 24 ساعة.

ويشهد العراق أكبر موجة نزوح بتاريخه بعد سيطرة “الدولة” على عدد من المناطق عام 2014، إذ تقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون.