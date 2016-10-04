قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي “الدولة” والنصرة شرق لبنان

بيروت - د ب أ – أفاد تقرير لبناني بسقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات عنيفة الثلاثاء، بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة “النصرة ” في جرود عرسال شرق لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، أن قتلى وجرحى سقطوا اليوم “في اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم “الدولة” وجبهة “النصرة” في وادي الدب ووادي الخيل عند الجهة الشمالية لجرود عرسال في البقاع الشمالي.

وأضافت الوكالة، أن وتيرة الاشتباكات تصاعدت بعد ظهر اليوم بين الطرفين في جرود عرسال، ما أدى الى سقوط مزيد من القتلى في صفوفهما ، مشيرةً الى أن جبهة ” النصرة” تستولي على نقطتين لتنظيم “الدولة” .