دراسة: وسائل إعلام وسياسيون بريطانيون يؤججون الكراهية ضد المهاجرين

ستراسبورج - د ب أ – قال خبراء من مجلس أوروبا إن وسائل الإعلام الشعبية في بريطانيا، تؤجج الكراهية ضد المهاجرين.

وحسب التقرير الذي أعده هؤلاء الخبراء و صدر عن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب “ايكري”، ونشرت نتائجه الثلاثاء في ستراسبورج، فإن هذا التأجيج أدى إلى تزايد الاعتداءات ذات الخلفية العنصرية على الأجانب.

وجاء في التقرير، أن سلسلة من الصحف الأكثر توزيعاً في بريطانيا، اعتادت نشر مفاهيم مهينة وعنصرية وعدوانية ضد المهاجرين، وأن عدد الاعتداءات ذات الخلفية العنصرية أو المعادية للسامية أو الجنسية ازداد في بعض الأحيان في بريطانيا بموازاة ما تنشره هذه الصحف.

وحسب التقرير فإن صحيفة “ذا صَن” الشعبية البريطانية نشرت عام 2015 على سبيل المثال، مقالاً عن اللاجئين بعنوان: “قوارب إنقاذ؟ لو كنت مسؤولاً لاستخدمت زوارق حربية لوقف اللاجئين” و شبهت المهاجرين خلال المقال بالـ “صراصير”.

كما أشار معدو التقرير إلى أن صحفاً و وسائل تواصل اجتماعي تعرضت بشكل سلبي لمجموعات أخرى مثل الغجر والمتحولين جنسيا والمسلمين.

ودأبت لجنة ايكري على نشر تقارير، عن العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب والتمييز العنصري في الدول السبع والأربعين الأعضاء بمجلس أوروبا.

واعتمدت اللجنة في هذا التقرير على بيانات منظمات غير حكومية و سلطات.

وشمل التقرير أحداث الفترة بين عام 2009 وحتى السابع عشر من آذار/مارس الماضي.

غير أن معدي التقرير أكدوا أيضاً، أن الفترة التي تلت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أجري في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو الماضي شهدت أيضا تزايدا في الوقائع المعادية للأجانب.