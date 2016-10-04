رئيس الحكومة التونسية يدعو لتعزيز الشراكة الإقليمية لمجابهة التحديات

تونس- الأناضول- دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء، إلى تعزيز الشراكة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركة في مبادرة “الحوكمة والتنافسية” لمجابهة الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة.

وجاءت تصريحات الشاهد أثناء تسلم تونس الثلاثاء “رئاسة مبادرة الحوكمة والتنافسية في مرحلتها الرابعة من 2016 – 2020″ خلال أعمال المؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (دولية) الذّي انطلق أمس ويتواصل حتى اليوم في العاصمة تونس.

وقال الشاهد: “هذه التحديات لا تشغل فقط منطقتنا وإنما مختلف دول العالم كذلك.. وأهم التحديات الجوهرية تتمثل في مكافحة الإرهاب وتنظيم الهجرة غير الشرعيّة، ومظاهر الفساد والتهرب الضريبي، والقيام بإصلاحات اقتصادية وضمان الحوار والتشاركية والحوار وتمثيلية الشباب والمرأة”.

وتتطلع تونس التي لم تتعد نسبة النمو الاقتصادي فيها خلال النصف الأول من العام الجاري 1.2%، لتحقيق نسبة نمو 3% للعام المقبل، لكن بلوغ هذه النسبة مرتبط بالإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها لإنعاش التنمية.

وترأست المغرب “مبادرة الحوكمة والتنافسية” طيلة السنوات الأربع الماضية، قبل أن تتسلمها تونس في دورة ستستمر إلى حدود 2020.