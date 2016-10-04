مباحثات سعودية إيطالية تركز على التعاون “في المجالات الدفاعية”

الرياض- د ب أ- أجرت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، التي تزور المملكة حاليا، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تناولت خلالها تعزيز التعاون بين البلدين في “المجالات الدفاعية”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان بن عبد العزيز بحث مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي اليوم الثلاثاء “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية”.

وكان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عقد الليلة الماضية اجتماعا مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها خاصة في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.