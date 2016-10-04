حفظ التحقيقات ضد الإعلامي الألماني بومرمان في قضية إهانة أردوغان

ماينس- د ب أ- أعلن الادعاء العام الألماني وقف التحقيقات ضد مقدم البرامج يان بومرمان بشأن قصيدته الساخرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبرر الادعاء قراره الثلاثاء في ماينس بـ”عدم ثبوت وجود جناية بما يكفي من اليقين”.

وبدأت التحقيقات ضد بومرمان بتكليف من الحكومة الألمانية نفسها وذلك نزولا على رغبة الحكومة التركية في معاقبة بومرمان جنائيا بسبب الإساءة للرئيس التركي.

غير أنه من المنتظر أن يتقدم أردوغان نفسه بدعوى شخصية ضد بومرمان أمام إحدى محاكم هامبورج وذلك في الثاني من تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وكانت هناك مطالبات حزبية في ألمانيا بتعديل قانون العقوبات حتى لا يتعرض الإعلامي الشهير للعقوبة بسبب الإساءة لرئيس دولة أخرى.

وكان توماس أوبرمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في التحالف الحكومي، قد اقترح قبل عدة أشهر المسارعة في اعتماد قاعدة استثنائية في القانون الألماني لدعم الإعلامي الساخر يان بومران قانونيا من خلال حذف المادة الخاصة بمعاقبة من يسيء لرؤساء الدول الأخرى من قانون العقوبات، وذلك لمواجهة الدعاوى المقدمة ضده على خلفية قيامه بالإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصيدة ساخرة.

وحسب أوبرمان فإنه في حالة اعتماد هذا التعديل القانوني فإن الحكومة الألمانية لن تحتاج عندئذ للبت فيما إذا كان من حق الادعاء العام في ألمانيا التحقيق ضد الإعلامي بومرمان الذي يعمل بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني “تسي دي اف”.