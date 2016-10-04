نجيب ساويرس يرقص مع نانسي عجرم في حفل غنائي بقبرص

لندن ـ تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو مدته 41 ثانية يظهر فيه رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، وهو يرقص مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم على أنغام أغنية “أنا مصري”، وذلك خلال حفل غنائي أقيم في قبرص.

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد أحيت حفلاً غنائياً في قبرص وتفاعل معها المهندس نجيب ساويرس حين غنت لمصر، وصعد إلى المسرح وشاركها الغناء صادحاً بفخر “أنا مصري” وسط تصفيق من الجمهور.

يذكر أن نجيب ساويرس هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ورئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم صاحبة النشاطات الواسعة في مجال الاستثمار بمصر والعالم، حيث تعمل في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والبرمجيات.

وكان ساويرس الذي يعتبر من أثرياء مصر والعالم، حصل وفق تصنيف مجلة فوربس الإقتصادية على المركز الثاني في قائمة أغنياء مصر لعام 2016 حيث وصلت ثروته وفقا للمجلة إلى 3 مليار دولا ، ووصل إلى المركز 569 على مستوى العالم.