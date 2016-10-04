محمد رمضان يحرج مذيعة “ام بي سي”

دبي ـ حل الفنان المصري محمد رمضان، ضيفًا على برنامج “صباح الخير يا عرب”»، بدبي، مع الإعلامية السعودية غادة موصلي، وتحدث خلال الحلقة عن أعماله الفنية والنجاح الذي حققه مؤخرًا.

محمد رمضان، تعرض لموقف محرج بسبب خطأ غادة موصلي، في اسم محمد رمضان أكثر من مرة ومناداته له باسم سعد بدلًا من محمد.

ولم يكن هذا الموقف المحرج الوحيد، إذ قاطعته أكثر من مرة أثناء كلامه ولم تعطيه الفرصة لاستكمال حديثه الأمر الذي أثار غضب رمضان، ولكنه أحرجها بإصراره على إنهاء حديثه قائلًا: «كان زماني قولت الجملة»، مما دفع رمضان لمغادرة البرنامج عقب انتهائه مباشرة دون توجيه التحية للمذيعة.