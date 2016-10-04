رولا يموت لشقيقتها هيفاء وهبي: لا أحد يستطيع أن يسجنني وأنتي في سن اليأس

بيروت ـ نفت رولا ريموت شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول حبسها على إثر القضية التي قامت شقيقتها برفعها ضدها واتهمتها بالتشهير بها.

رولا نشرت فيديو، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”، لتوجه به رسالة خاصة لشقيقتها بأنه لا يستطيع أحد سجنها.

رولا ريموت علقت على الفيديو قائلة “بعد ما خلق لبدو يحبسني ما حدا يصدق هالإشاعات كلها غيرة من ورا هالختيارات المجعلكين الملهلطين بشفق عليكون سن اليأس عم يلعب فيكون لعب”.