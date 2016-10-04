أميرة هولندا ووريثة العرش راتبها اليومي راتبها اليومي 4 آلاف يورو فور بلوغها الثامنة عشرة

لندن ـ أفادت السلطات الهولندية بأن الأميرة أماليا التي من المنتظر أن تتولى العرش في هولندا خلفا للملك ويليام ألكسندر ستحصل على راتب يومي بقيمة 4 آلاف يورو فور بلوغها الثامنة عشرة من العمر على أن يصل إجمالي راتبها السنوي إلى نحو 1.5 مليون يورو.

وأضافت السلطات الهولندية المبلغ أن الذي سيبدأ منحه إلى الأميرة “أماليا” إلى مشروع الموازنة الجديدة.

وتواصل أماليا حاليا دراستها الإعدادية في مدرسة حكومية بمدينة لاهاي بينما من المنتظر أن تبلغ الثامنة عشرة في السابع من ديسمبر عام 2018.

واعتبارًا من هذا التاريخ ستحصل “أماليا” على راتب من خزانة الدولة باعتبارها الوريثة الوحيدة للعرش.

ويتسبب ارتفاع قيمة المخصصات الممنوحة للأسرة المالكة في هولندا في جدل ونقاشات من الحين للآخر.

يُذكر أن ملك هولندا السابق بتريكس تولى العرش وهو في سن الثانية والأربعين بينما تولى الملك الحالي ويليام ألكسندر العرش وهو في سن السادسة والأربعين.

ويشير التليفزيون الهولندي إلى أن إجمالي العائدات التي حصلت عليها أماليا من خزانة الدولة سيصل ببلوغها سن الثامنة عشرة الذي ستتولى فيه العرش إلى نحو 30 مليون يورو.