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قط “بكرش” يصبح نجم مواقع التواصل

Oct 04, 2016

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لندن ـ تحول قط يزن 14 كجم نحو 3 أضعاف حجم القطط العادية إلى نجم شبكة الإنترنت مؤخرًا.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق حياة القط القط لوجان، الذي تمتلكه سيدة تُدعى سوزان وزوجها، ويعيش معهما في منزلهما بولاية نيو هامبشاير، حيث قام أحد ضيوف المنزل بتصوير القط وهو يحاول الدوران على الأرض، لكن بسبب حجمه الضخم لم يستطع.

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1 COMMENT

  1. * عادة تبدو القطط جميلة وأنيقة ورشيقة
    وتحب الحنان والدلع.
    * الذي أشاهده في الصورة أعلاه وحش صغير
    بشع وأبعد ما يكون عن الجمال والرشاقة.
    سلام

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