وقفة مؤيدة لعباس وأخرى معارضة له في رام الله

رام الله ـ الأناضول ـ شارك المئات من أنصار حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعمًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس (القائد العام للحركة)، في مواجهة ما أسموه “محاولات النيل منه”، فيما نظم عشرات آخرين وقفة معارضة لعباس، بحسب مراسل الأناضول.

وأوضح المراسل، أن الأمن الفلسطيني فض الوقفة المعارضة لعباس، والتي دعا لها نشطاء فلسطينيون بميدان ياسر عرفات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، “رفضًا لسياسة عباس ومشاركته في تشيع جثمان الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز″.

وقالت صمود سعدات إحدى المشاركات: “الوقفة اليوم تنديدًا بمشاركة الرئيس عباس بجنازة بيريز، هذه المشاركة خروج عن الصف الوطني، بيريز قتل شعبنا ولم يجلب السلام”، حسب تعبيرها.

وأَضافت في حديثها لمراسل الأناضول على هامش الوقفة المعارضة: “الأمن الفلسطيني فض المسيرة، واعتدى على المشاركين ومنعنا من التجمهر والتعبير عن رأينا”.

في المقابل رفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها حركة فتح في دوار (ميدان) المنارة وسط رام الله لافتات داعمة للرئيس عباس ولسياساته في قيادة السلطة الفلسطينية، وهتفوا هتافات مؤيدة له.

الناطق باسم حركة فتح في محافظة رام الله، حسين حمايل قال للأناضول على هامش الوقفة: “خرجنا اليوم تأييدًا للرئيس عباس وسياساته، وضد استهداف البعض للمشروع الفلسطيني بشكل عام”.

وأضاف: “نحن اليوم عبّرنا عن ثقتنا العالية بالرئيس عباس، ونقول له نحن معك وندعم سياساتك”.

وسبق أن شارك الرئيس الفلسطيني الجمعة الماضية بمراسم تشييع الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز في مدينة القدس المحتلة، وهو ما انتقدته فصائل فلسطينية، ولقي ردود فعل شعبية رافضة وغاضبة.

وتوفي بيريز الأربعاء الماضي، وجرت مراسم تشييعه في مدينة القدس الجمعة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني الذي ترأس وفدًا مكونًا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لفتح محمد المدني.