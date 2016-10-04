روسيا تقول إنها نشرت نظام صواريخ إس 300 في سوريا

موسكو ـ رويترز ـ قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنها نشرت نظام صواريخ إس 300 في قاعدتها البحرية في طرطوس في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان “الهدف من نشر بطارية الصواريخ هو ضمان سلامة القاعدة البحرية.. من غير الواضح لماذا سبب نشر إس 300 مثل هذا القلق بين شركائنا الغربيين.”

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع أن روسيا أرسلت النظام إس 300 إلى سوريا في مطلع الأسبوع في أول نشر من جانبها لهذا النظام في البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية.